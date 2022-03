Flugzeugteilebauer FACC will wieder wachsen

Die Sanktionen gegen Russland seien f√ľr den den Luftfahrt-Zulieferer ein "gut kalkulierbares, gut einsch√§tzbares" Problem. Der Krieg in der Ukraine treffe das Unternehmen nicht direkt, weil man keine Lieferantenkette dort habe, indirekt aber schon, weil Russland der gr√∂√üte Lieferant von Titan ist, erkl√§rte Machtlinger.

Energieversorgung könnte zum Problem werden

Man habe allerdings Vorsorge getroffen und Titan einlagert. Probleme mit Lieferengp√§ssen gebe es weltweit vor allem bei Materialien und Rohstoffen, die vielseitig einsetzbar sind. Jene Stoffe, die in der Luftfahrt notwendig sind, seien so spezifisch, dass es hier kaum Engp√§sse gebe. Die Preiserh√∂hungen f√ľr Materialien seien moderat und k√∂nnten teilweise an Kunden weitergegeben werden.

Die Energieversorgung k√∂nne hingegen sehr wohl zum Problem werden. Man habe zwar auch hier Vorsorge getroffen und bereits 2007 damit begonnen, am Standort in Ober√∂sterreich Geothermie zu nutzen und den Strombedarf zum Teil durch eigene PV-Anlangen zu decken, in der Prozessw√§rme sei die FACC jedoch weiterhin abh√§ngig von Erdgas. Sollte kein Gas mehr aus Russland geliefert werden, k√∂nne man Gas-Brennanlagen auf √Ėlverbrennung umstellen. "Das entspricht nicht unserer Nachhaltigkeitsstrategie aber wenn es darauf ankommt, haben wir ein Backup installiert", so Machtlinger.