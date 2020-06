Flughafen Wien: Tatverdacht gegen Ex-Chefs

Der mit 13. März 2012 datierte Abschluss-Bericht der Polizei an die Staatsanwaltschaft Korneuburg zeichnet ein Sittenbild, wie in der Vergangenheit von den drei gefeuerten Ex-Vorständen Herbert Kaufmann, Gerhard Schmid (beide SP-nahe) und Kurt Waniek (VP) in der börsenotierten Flughafen Wien AG agiert wurde. Die Justiz hat noch nicht entschieden, ob Anklage erhoben wird, da noch weitere Ermittlungen abgewartet werden.

Die VP-Niederösterreich brachte im Vorjahr mit einer Strafanzeige den Stein ins Rollen. Anlass war eine von Hochegger entworfene und als Masterplan getarnte "Sudelkampagne" gegen die AUA und den – inzwischen gekündigten – Shopbetreiber Rakesh Sardana samt Bespitzelung durch einen Privatdetektiv. Außerdem ging’s um Lobbying bei Eigentümervertretern, um die Verlängerung der Vorstandsverträge abzusichern. Die Kripo hat gleich die gesamte PR-Tätigkeit Hocheggers am Flughafen durchleuchtet, die sich von 2003 bis 2009 auf die Kleinigkeit von 490.116,60 Euro summierte.