Flughafen Wien saniert alte Terminals

Nach der Inbetriebnahme des neuen Terminals Skylink am 5. Juni nimmt der Flughafen die bestehenden Ankunfts- und Abflughallen in Angriff.



Air Berlin und Tochter NIKI werden in den Terminal 1 übersiedeln, der bis zum ersten Quartal 2013 um sechs Millionen Euro revitalisiert wird. Das kündigte Flughafen-Vorstand Julian Jäger auf der Hauptversammlung an.

Terminal 2 aus dem Baujahr 1960 wird entweder groß saniert oder überhaupt neu errichtet. Terminal 1 A soll 2017/’18 stillgelegt werden. Das Großprojekt Skylink wird den Flughafen heuer mit rund 80 Millionen Euro Abschreibungen und Zinsen belasten, rechnete Vorstand Günther Ofner vor.

Der Flughafen überlegt außerdem, wieder um den Airport Bratislava zu bieten, diesmal ist aber nur der Betrieb ausgeschrieben. Bratislava sei allerdings kein Ersatz für eine dritte Start- und Landepiste.