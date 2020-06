Flughafen Wien: Aufräumen und durchstarten

Am 5. Juni ist der Stichtag. Nach monatelangen Testläufen soll der neue Terminal Skylink in den Vollbetrieb gehen. Das Desaster um das Großprojekt, dessen Kosten davonflogen und dessen Fertigstellung sich um Jahre verzögerte, scheint ausgestanden zu sein. Die Bilanz des börse­notierten Flughafens belastet der Skylink freilich noch. Der Gewinn 2011 sank um 58 Prozent auf 31,6 Millionen Euro, die Dividende wird auf einen Euro je Aktie halbiert.

Nicht nur deswegen fahren die beiden neuen Flughafen-Chefs Günther Ofner und Julian Jäger ein hartes Kostensenkungsgprogramm. Mit der ums Überleben kämpfenden Lufthansa-Tochter AUA wurde ein neuer Handling-Vertrag (Leistungen am Vorfeld) ausgehandelt. Was für den Flughafen Einnahmenseinbußen in "niedriger zweistelliger Millionenhöhe" ( Jäger) bedeutet, die durch Kosteneinsparungen kompensiert werden müssen. 50 der rund 2000 Mitarbeiter im Handling wurden bereits abgebaut, 50 weitere werden folgen. Für neue Langstrecken-Flüge gibt’s kräftige Rabatte. Wien sei somit deutlich billiger als die Konkurrenz-Flughäfen im Star-Alliance–Verbund der Lufthansa-Gruppe, München, Frankfurt und Zürich.

Die Investitionen werden bis 2015 von 650 auf 590 Millionen Euro reduziert, um die Verschuldung einzubremsen. Ofner und Jäger wollen im Herbst ein neues Immobilienkonzept vorlegen. Geplant ist ein Shopping-Center auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern sowie der Bau eines Hotels. In diesem Bereich hinkt Wien anderen Hubs hinterher.