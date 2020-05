Händlern gehen die Pferde durch

Der Fleischskandal hält Europa auf Trab. Täglich finden die Behörden Pferdefleisch in Produkten, die eigentlich Rindfleisch enthalten sollten. Jüngster Fall in Österreich: Tiefkühl-Lasagne-Bolognese der Eigenmarke „Jeden Tag“ von Zielpunkt und Unimarkt. Gegrillt wurde Pferdefleisch zudem an Wiener Kebab-Buden, die vorgaben, eine Rind-Kalb-Puten-Mischung am Spieß zu braten. Und ein Kärntner Fleischermeister hat – angeblich, ohne es zu wissen – Pferd in seine Wurst verarbeitet. Die Untersuchungen laufen auf Hochtouren. Österreichweit wurden bereits 160 Fleischproben gezogen.

Donnerstagnachmittag marschierten Kontrolleure des Wiener Marktamtes zu einem Kebab-Stand auf der Thaliastraße in Ottakring. In einer Fleischprobe war Pferde-DNA festgestellt worden. „Die Spieße kommen aus der Slowakei. Sie werden tiefgekühlt importiert“, sagt Alexander Hengl, Sprecher des Marktamtes. Sämtliche Fleischvorräte des Kebab-Verkäufers wurden beschlagnahmt. Hegel: „Wir prüfen jetzt, ob der slowakische Lieferant auch noch weitere Kunden in Österreich hat.“

Der Besitzer des Lokals war geschockt: „Ich kaufe seit Jahren in Deutschland“, behauptet er. „Das Fleisch war in Ordnung, ich bin sauber.“ Das sahen die Ordnungshüter des Marktamtes anders. Kurz nach ihrem Eintreffen musste der Laden schließen. „Kebab ist aus. Nehmen Sie den Spieß ab.“ Die Kunden standen vor verschlossenen Türen.

Auch ein weiterer Stand in Wien steht derzeit unter Verdacht: Die Tierschützer von „Vier Pfoten“ haben vier Proben gezogen. Am Schwedenplatz wurden dabei bei einem Verkäufer drei Sorten Fleisch im Döner entdeckt – aber nur Schaf und Rind waren angegeben. Die Untersuchungen ergaben, dass es sich bei der dritten Sorte um Pute gehandelt hat.