Fitch bestätigt Österreichs Bestwertung

Die Ratingagentur Fitch hat am Montag Österreichs Triple-A-Rating bestätigt, der Ausblick bleibt stabil. Damit hält die Agentur an der besten Bonitätseinstufung für Österreich fest.

Die schneller als erwartete wirtschaftliche Erholung habe die Budgetkonsolidierung unterstützt. Gleichzeitig seien die bedenken wegen des starken Engagements der österreichischen Banken in Zentral- und Osteuropa geschwunden, begründete Fitch seine Beurteilung.



Dennoch sollte die Budgetsanierung "aggressiver" angegangen werden, raten die Experten des Ratingunternehmens. Denn die Staatsverschuldung sei hoch. Die Regierung könnte sich mit einem Sparkurs finanziellen Spielraum schaffen, um etwaige konjunkturelle Schocks besser zu überstehen.