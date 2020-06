Fiskus verdient bei jedem Wertpapier mit

Mit 1. April ist es endgültig so weit. Die Wertpapier-Kapitalertragssteuer, die im Sparpaket für 2011 enthalten ist, tritt mit diesem Tag in Kraft. Ursprünglich wäre es schon im vergangenen Oktober soweit gewesen, doch die Finanzbranche sah sich außerstande, die neuen Regeln technisch in so kurzer Zeit umzusetzen. Denn sie sind für die Einhebung und Weiterleitung der Steuer an die Finanz zuständig. Eine entsprechende Klage beim Verfassungsgerichtshof hatte Erfolg, die Einhebung wurde auf den heurigen April verschoben.

Für Anleger bleibt manches gleich, vieles ändert sich jedoch.