Firmen-Vorsorgen kaum genützt

Wer in Pension geht, sieht es schwarz auf weiß: Die Pension ist weit geringer als das aktive Einkommen. Der Großteil der Beschäftigten in Österreich weiß das zwar auch, glaubt es aber offenbar nicht so ganz. Denn die private und betriebliche Altersvorsorge wird viel zu wenig genutzt.

Nur 20 Prozent der Erwerbstätigen verfügen über eine betriebliche Altersvorsorge. Europaweit liege dieser Anteil bei 30 bis 50 Prozent, erklärt Manfred Rapf, Vorsitzender der Sektion Leben im österreichischen Versicherungsverband. Nur rund 700.000 Arbeitnehmer seien derzeit über die Betriebe zusätzlich pensionsversichert. "Die staatliche Vorsorge ist wichtig und gut ausgebaut. Das ist ein großer Vorteil Österreichs gegenüber anderen Ländern. Aber die Zahl der Pensionisten steigt stärker als jene der Beschäftigten. Damit entsteht eine Pensionslücke, die gefüllt werden muss", betont er.

Die Unternehmen könnten zum Auffüllen viel mehr beitragen als sie derzeit tun. Und das sogar bei der geltenden Gesetzeslage. Die Lebensversicherungen böten dazu ein breites Feld an Möglichkeiten. Als erstes zu nennen sei die Pensionsrückdeckungsversicherung über eine direkte Leistungszusage. In die Gunst dieser, vor allem für Schlüsselkräfte und Manager genutzte Form der Unternehmenspension, kommen in Österreich derzeit nur 31.325 Personen. Für sie haben die Betriebe aber immerhin ein Vermögen von zwei Milliarden Euro angespart.