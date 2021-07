Fassungslos gegen den Trend

Wachstumschancen sieht Schmied vor allem in Asien, wo er derzeit ein 20-prozentiges Plus verbucht. „In Europa kaufen sich die Leute alle vier Jahre eine neue Brille, in den USA alle zwei Jahre, in Hongkong jedes Jahr“, sagt er. Allerdings schläft auch die Konkurrenz, wie der italienische Weltmarktführer Luxottica (unter anderem Oakley, Ray Ban, Vogue), nicht. Silhouette geht heuer jedenfalls mit ihrer 14. Tochtergesellschaft an den Start– in Brasilien. Die Fußball-WM 2014 soll beim Verkauf von Adidas-Brillen Rückenwind bringen. Die Marke Silhouette muss in Brasilien erst bekannt gemacht werden.

Der Familienbetrieb hält am Standort Linz mit 900 Mitarbeitern – davon 400 in der Produktion – fest. Nur arbeitsintensive Teile der Produktion wurden nach Tschechien ausgelagert. Schmied: „Fachkräfte bilden wir selbst aus. In unserer Branche gibt es im deutschsprachigen Raum keine zweite Firma in unserer Größenordnung mehr.“ In den Chor jener, die über die mangelnde Motivation der Jugend jammern, stimmt der fünffache Vater nicht ein: „Es ist doch ein Märchen, dass die Jugend nur herumlungert.“

Er und sein Bruder Klaus ziehen sich im Herbst in den Aufsichtsrat zurück. Das Zepter übergeben sie an externe Manager, später sollen seine oder die beiden Kinder seines Bruders das Ruder übernehmen. Schmied: „Sie müssen aber erst ein Studium abschließen, ein Jahr im Unternehmen und fünf Jahre wo anders arbeiten.“ Platz werde es aber nur für die besten geben. „Wir hatten bisher nur zwei Geschäftsführer, und das soll auch künftig so bleiben.“