Facebook-Gemeinde größer als gedacht

Doch der typische Facebook-Nutzer ist aktiv. Es gibt mehr als 100 Milliarden Freundschaften. Zuletzt klickten die Nutzer im Schnitt 2,7 Milliarden Mal am Tag auf den "Gefällt mir"-Knopf, der im englischen Original "Like" heißt, oder sie hinterließen einen Kommentar.



Die Zahlen stammen vom 31. Dezember und dürften mittlerweile sogar noch gestiegen sein. Wenn das Wachstum weiter so anhält, überspringt Facebook heuer locker die Zahl von 1 Milliarde Nutzer weltweit.