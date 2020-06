Exportrekord 2013: Größtes Plus in Frankreich und Russland

Frankreich

Paris

Die nachausgeführten Waren nahmen um 8,3 Prozent zu – ein Wertzuwachs von gut 420 Millionen Euro (Jänner bis November). Ausreißer gab es kaum, der Erfolg verteilte sich auf viele Branchen, sagtHerbert Preclik, der Wirtschaftsdelegierte in, zum KURIER. Zuwächse gab es etwa bei Erntemaschinen, Kränen, Heizkesseln bis hin zu Pkw, Traktoren und Autoteilen. Gut verkauften sich 2013 auch österreichischeLebensmittel.

Auch für Exporte nach Russland war 2013 ein absolutes Rekordjahr – 10,4 Prozent oder 307 Millionen Euro Plus. "Da schlägt der Sotschi-Effekt durch, wo österreichische Firmen gute Aufträge bekommen haben", erklärt Dietmar Fellner, Wirtschaftsdelegierter in Moskau. Gute Aufträge gab es überdies von Russlands Holzwirtschaft und der Eisen- und Stahlindustrie. Die Krim-Krise könnte einzelne Investoren abschrecken, dass die Eiszeit zwischen der EU und Russland gravierende Folgen hat, erwartet Fellner hingegen nicht. Er hält EU-Sanktionen für unwahrscheinlich: Die Drohung würde ins Leere gehen. Europa wolle zudem nicht auf den riesigen russischen Absatzmarkt verzichten. Für Österreich wird es dennoch schwer, den Exporterfolg 2014 zu wiederholen. Die Winterspiele sind vorbei. Und: "Die russische Wirtschaft stagniert und könnte sogar in die Rezession eintauchen", befürchtet Fellner.