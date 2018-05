Ex-Finanzminister Schelling beteiligt sich bei Möbel-Plattform

Back to the roots: Hans Jörg Schelling ist nach seinem Abgang als Finanzminister nicht nur Berater der Gazprom-Pipeline Nord Stream 2 geworden. Er kehrt in die Möbelbranche zurück und steigt bei der digitalen Möbel-Plattform Roomle ein.

Roomle bietet „try-before-you-buy“ an. Möbel können ausgewählt, geplant und in 3D-Darstellung präsentiert werden. Schelling begann seine Karriere als Manager bei der Leiner-Kika-Gruppe. Er wechselte dann zu Möbel Lutz und machte das Familienunternehmen zur Nummer eins in Österreich. Er verkaufte seine Anteile, wurde Unternehmensberater und ging in die Politik.