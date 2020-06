Eurosuper auf Rekordhoch

Wien Laut Spritpreisrechner der E-Control zapfte man in Wien am Freitagvormittag bei Turmöl in der Eichenstraße 2B im 12. Bezirk Diesel am günstigsten (1,369 €). Den billigsten Eurosuper gab BP in der Stollgasse 2 (7. Bezirk) mit 1,399 €.

NÖ Die billigsten in NÖ waren bei Diesel die Avanti-Tankstelle in der Schönbrunner Allee 20 in Vösendorf (1,369 €) und bei Eurosuper die Avanti in der Tullnerbachstraße 77 in Purkersdorf (1,394 €).