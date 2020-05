Euroland wird neu geplant

In Deutschland ist die Debatte heftiger. "Es geht um einen Verteilungskonflikt zwischen Steuerzahlern und Investoren, das ist eine schlechte Nachricht", schimpft der Chef des Ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn. Alarmiert ist auch der Deutsche Bund der Steuerzahler. Durch das Griechen-Notpaket seien den Steuerzahlern weitere Haftungsrisiken von 109 Milliarden Euro aufgebürdet worden. Die Haftungsunion sei besiegelt. Die französische Regierung rechnet bis 2014 mit 15 Milliarden Euro mehr Staatsschulden durch Beteiligungen an Garantien.



Gerade die Stärkung des Rettungsfonds, der Aufbau eines Europäischen Währungsfonds, die Einführung von Euro-Bonds sowie die Einbeziehung privater Gläubiger zum Schuldenabbau, hätten den EU-Gipfel fast gesprengt. Finnland, die Slowakei und die Niederlande hatten große Probleme, die Beschlüsse zu schlucken. In permanenten Telefonaten mussten sie ihre EU-skeptischen Koalitionspartner informieren, um den nationalen Konsens nicht zu gefährden. Der rechtsliberale niederländische Premier Mark Rutte zitterte förmlich vor seinem populistischen Regierungspartner Geert Wilders, der jeden Cent für Griechenland ablehnt.

Da hatte es Faymann leichter. Auch er hielt seinen Koalitionspartner, Vizekanzler Michael Spindelegger, am Laufenden, die ÖVP unterstützt die Euro-Beschlüsse. Diese zu fassen, war ein Kraftakt. Nationale Egoismen, persönliche Befindlichkeiten und Rücksichtnahmen machen einstimmige Beschlüsse nicht einfach. Das Prinzip der EU ist der Kompromiss. Bis dieser gefunden ist, wird heftig gestritten und stundenlang verhandelt.



Da ist es wichtig einbezogen zu sein, ein Netzwerk zu haben und Allianzpartner. Das alles wird auch Bundeskanzler Werner Faymann brauchen, wenn er die Finanztransaktionssteuer durchbringen will. Die Unterstützer werden mehr. Beim Gipfel in Brüssel war die Abgabe, die Faymann zu seinem Credo gemacht hat, kein Thema. "Es geht um Gerechtigkeit", sagte er. Im Herbst kann er sich dafür stark machen, wenn es um die Verhandlungen des EU-Haushaltes geht.