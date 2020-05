Eurokrise: Stichwort EZB

Mit dem Kauf von Staatsanleihen machte sich die EZB zu einem der größten Gläubiger Athens. Würde den Hellenen auch nur ein Teil seiner Milliardenschulden nachgelassen, wäre die EZB schwer davon betroffen und in weiterer Folge die nationalen Notenbanken. Als letztes Glied dieser Kette steht der Steuerzahler, der für die Ausfälle in letzter Instanz aufkommen müsste. 50 Prozent Schuldennachlass in Griechenland zögen zwischen 45 und 66 Mrd. Euro Verlust für die EZB mit sich. "In so einem Fall wäre die Bank technisch pleite", warnte schon der deutsche Ökonom Hans Werner Sinn.



Deshalb hat sich die EZB mit aller Kraft gegen eine Umschuldung zur Wehr gesetzt: "Wir schließen alle Konzepte aus, die nicht auf absoluter Freiwilligkeit beruhen. Wir wollen auf jeden Fall alle Szenarien vermeiden, die einen Kreditausfall gleichkommen oder als solcher verstanden werden. Es wäre ein großer Fehler, wenn es dazu käme", sagte der EZB-Präsident. Eine Beteiligung von Privatgläubigern am zweiten Rettungspaket für Griechenland lehnt die EZB ab. Der private Sektor könne am besten in Form von ausländischen Direktinvestitionen, Privatisierung und durch die schnellstmögliche Rückkehr zur Finanzierung am Markt beteiligt werden, so Trichet gegenüber der FTD.



Begrüßt hingegen wird ein Rückkauf griechischer Anleihen durch den Euro-Rettungsschirm EFSF: "Wir haben gesagt, dass dies eine nützliche Alternative wäre", sagte EZB-Direktoriumsmitglied Lorenzo Bini Smaghi der griechischen Tageszeitung To Vima. "Sie würde dem Privatsektor erlauben, die Anleihen zum derzeitigen Marktpreis zu verkaufen, der derzeit unter dem Nominalwert liegt", betonte der Notenbanker. "Gleichzeitig würde der Privatsektor monetär profitieren." Dem Vorschlag gemeinsamer Eurobonds kann Trichet stellvertretend für die Notenbank nichts abgewinnen: "Der EZB-Rat hat sich die verschiedenen Vorschläge angesehen. Zurzeit unterstützt er sie nicht", so Trichet.

Neben dem Kauf von Staatsanleihen hat die EZB angeschlagenen Banken über die Notenbanken mittels Krediten unter die Arme gegriffen: Die dafür nötigen Sicherheiten waren vielfach zu lax. Zu ihnen zählen unter anderem Asset-backed Securities (=forderungsbesicherte Wertpapiere: Ziel der ABS ist, bisher nicht liquide Vermögensgegenstände, in der Regel Kreditforderungen, in festverzinsliche, handelbare Wertpapiere umzuwandeln) im Wert von einer halben Billion Euro. Bei den ABS handelt es sich um jene komplexen Schuldverschreibungen, welche die Finanzkrise ursprünglich ausgelöst hatten.



Als Sicherheiten für Zentralbankgeld gelten auch Wertpapiere Griechenlands, Irlands und Portugals mit geringer Bonität. Doch EZB-Präsident Trichet stellte in der FTD klar, dass dies Grenzen habe: "Wenn ein Land zahlungsunfähig wird, können wir seine ausgefallenen Staatsanleihen nicht mehr als normale notenbankfähige Sicherheiten akzeptieren." Ähnlich äußerte sich Bundesbank-Präsident und EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann in der Zeit: "Es ist nicht unsere Aufgabe, insolvente Banken, geschweige denn Länder zu finanzieren. Deshalb verleiht das Euro-System Geld nur gegen angemessene Sicherheiten."

Als Hüter des Euro gibt sich der EZB-Präsident optimistisch, dass die Krise überwunden werden kann: "Die Europäer haben stets bewiesen: Wenn sie vor gewaltigen Herausforderungen stehen, ziehen sie an einem Strang. Mein fester Glaube daran, dass die Integration Europas - ein bedeutendes historisches Unterfangen zur Gewährleistung von Stabilität, Wohlstand und Frieden - weiter voranschreitet, ist von der Krise nicht erschüttert worden." Wichtig wäre es nach Trichet jedoch, dass die nationalen Regierungen "mit einer Stimme sprechen".