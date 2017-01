Eurofighter: Anklage soll bis Sommer stehen

Vor fast genau zehn Jahren wurde der erste der 15 Eurofighter-Kampfjets vom Rüstungsriesen EADS an das österreichische Bundesheer ausgeliefert, doch der 1,7-Milliarden-Euro-Deal beschäftigt nach wie vor die Staatsanwälte in Wien und München. Denn im Zusammenhang mit den Gegengeschäften, die Bedingung für den Ankauf durch die Republik Österreich waren, sollen von EADS, heute Airbus, etwa 113 Millionen Euro an dubiose Vermittler geflossen sein.

Seit Jahren steht der Verdacht im Raum, dass rund um diese Beschaffung massiv geschmiert wurde. Die Vorwürfe werden bestritten.

Schwarze Kasse

Nun hat Airbus mit der deutschen Finanz eine außergerichtliche Einigung erzielt. Der Fiskus hat Provisionszahlungen in Höhe von 90 Millionen Euro an dubiose Offshore-Firmen nicht als Betriebsausgaben anerkannt, weil der Sinn und Zweck dieser Zahlungen für die Steuerbehörden nicht nachvollziehbar sind. Airbus muss nun einen zweistelligen Millionenbetrag Steuern nachzahlen, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Ein Schuldeingeständnis sei die Nachzahlung aber nicht, teilte Airbus dazu mit. Doch nach diesem Steuerdeal wird eine Anklage immer wahrscheinlicher. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt gegen 16 Beschuldigte, darunter sind auch Österreicher. Im Mittelpunkt steht der Verdacht der Untreue durch Dotierung einer "schwarzen Kasse", sprich eines Schwarzgeld-Topfs für illegale Zahlungen, und Bestechung.

Einvernahme platzte

"Wir gehen davon aus, dass die Ermittlungen in der ersten Jahreshälfte 2017 abgeschlossen werden", sagt die Münchner Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl zum KURIER.

Die österreichischen Verteidiger mehrerer Verdächtiger gehen davon aus, dass bereits im Mai bzw. Juni in Deutschland Anklage erhoben wird. Im Dezember 2016 hatten die Ermittler die Beschuldigten zu einer "letzten Einvernehme" nach München bestellt. Dazu kam es aber nicht. Der Grund: Den Verdächtigen wurde laut Verteidigern die volle Einsicht in den Strafakt verwehrt. In Österreich wird außerdem wegen Geldwäscherei ermittelt. Die Verteidiger gehen aber davon aus, dass die Staatsanwaltschaft Wien den Ausgang der Ermittlung in Deutschland abwarten wird.