Euro-Rettungsschirm: Österreich stimmt zu

In der europäischen Schuldenkrise stimmt Österreich als 14. von 17 Euro-Ländern der Ausweitung des EFSF-Rettungsschirmes zu. SPÖ, ÖVP und die Grünen beschlossen am Freitag unter heftigen Protesten von FPÖ und BZÖ eine Ausweitung der bisherigen Haftungen von 12,2 auf 21,6 Milliarden Euro. Inklusive Kosten und möglicherweise auflaufenden Zinsen könnte sich die Summe auf 28,7 Milliarden Euro erhöhen.



Der EFSF (European Financial Stability Facility) soll in Finanzproblemen steckenden Staaten wie Griechenland, Portugal oder Irland günstige Kredite verschaffen. Gleichzeitig soll die Institution auch Staatsanleihen kaufen sowie Not leidende Banken finanziell unterstützen können, etwa wenn Banken in Athen durch eine griechische Staatspleite in Bedrängnis geraten. Damit die beschlossene Aufstockung des Schirms auf 779 Milliarden Euro in Kraft tritt, müssen aber noch die kritisch eingestellten Parlamente in den Niederlanden und in der Slowakei zustimmen. Diese stimmen im Oktober ab.