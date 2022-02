Börse aktuell: Euro-Kurs hat sich am Freitag stabilisiert

In Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine haben die Bankenwerten am Donnerstagnachmittag europaweit massive Kursverluste hinnehmen müssen. Die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) brachen an der Wiener Börse gegen 15.15 Uhr um beachtliche 20,3 Prozent auf 16,92 Euro ein und rutschten damit auf das niedrigste Kursniveau seit etwa einem Jahr ab. Die RBI ist sowohl in der Ukraine als auch in Russland stark vertreten. Auch die Titel der Erste Group fielen am heimischen Aktienmarkt zweistellig und büßten massive elf Prozent auf 32,81 Euro ein. Die Aktie der Bank-Austria-Mutter UniCredit sackte an der Mailänder Börse um etwas mehr als 13 Prozent ab. In Russland erzielt die UniCredit rund drei Prozent ihrer Erträge. Die EU erwägt nach dem militärischen Angriff Sanktionen gegenüber russischen Banken.