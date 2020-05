Euro-Austritt ist für Griechen kein Tabu mehr

Mitte Jänner reisen Vertreter der so genannten Troika aus EU-Kommission, EZB und IWF erneut nach Athen, um über weitere Einsparungen im Rahmen des Rettungspaketes zu verhandeln. Zu den Auflagen der Troika gehören neben einer Steuer- und Justizreform auch Rentenkürzungen. Letztere dürften allerdings nur schwer durchzusetzen sein, da dem griechischen Volk bereits mit den Sparauflagen eines ersten Rettungspakets viel abverlangt wurde.



Das zweite Hilfsprogramm für Griechenland sieht vor, dass sich auch private Gläubiger beteiligen, indem sie auf Forderungen verzichten. Es mehren sich Berichte, dass der ursprünglich angepeilte freiwillige Schuldenschnitt in Höhe von fünfzig Prozent nicht ausreicht, um Griechenland Luft zu verschaffen. Mittlerweile ist von einem Verzicht von 70 bis 80 Prozent die Rede. Selbst bei einem Verzicht von fünfzig Prozent würde Griechenland Schulden in Höhe von 100 Milliarden Euro loswerden.