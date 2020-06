EU sagt Schattenbanken den Kampf an

Die EU-Kommission zieht endlich konkrete Lehren aus der Wirtschafts- und Finanzkrise. Insbesondere sagt sie nun dem Finanzsektor der sogenannten Schattenbanken den Kampf an: Die Kommission will die Risken für den Finanzsektor durch deren ungeregelte Finanzaktivitäten eindämmen. Binnenmarktkommissar Michel Barnier präsentierte in Brüssel ein Grünbuch dazu: "Wir wollen nicht, dass Tätigkeiten und Unternehmen des Finanzsektors bestehende und geplante Vorschriften umgehen." Es sei nötig, Transparenz in diese "Baustelle" zu bringen – denn es seien "noch nicht alle Lehren aus der Krise gezogen" worden.

Unter Schattenbanken versteht man abseits des regulären Bankensektors tätige Zweckgesellschaften, die Kredite vermitteln, sowie Geldmarktfonds, Investitionsfonds, Hedge-Fonds und Versicherungsunternehmen. Nach Angaben des EU-Kommissars macht dieser Sektor bereits zwischen 25 und 30 Prozent des gesamten Finanzmarktes aus und "entwickelt sich sehr schnell. Daher muss man reagieren und agieren."