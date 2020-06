EU-Nettobeiträge: Österreich knackt die Milliarde

Österreichs Netto-Beitrag zum gemeinsamen Haushalt der EU hat die Milliarden-Grenze geknackt: Wie der EU-Rechnungshof in seinem am Mittwoch veröffentlichten Finanzbericht feststellt, hat Österreich im Jahr 2012 2,942 Milliarden Euro in das EU-Budget eingezahlt und 1,856 Milliarden an EU-Mitteln zurückbekommen. Der Saldo ist erstmals im vierstelligen Millionen-Bereich: 1086. Eine Steigerung um satte 33 Prozent im Vergleich zum Jahr 2011, als Österreichs Netto-Beitrag 805 Millionen betrug. Im Durchschnitt lag Österreich Netto-Beitrag im mehrjährigen Finanzrahmen von 2007 bis 2013 bei 645 Millionen Euro pro Jahr.

Zwölf der damals 27 Mitgliedsstaaten waren 2012 Nettozahler, der mit Abstand größte davon Deutschland, gefolgt von Frankreich, Großbritannien, Italien und den Niederlanden. Österreich lag bei den Nettozahlern an neunter Stelle. Die größten Nettoempfänger waren Polen, Portugal, Griechenland, Spanien und Ungarn.

Hinter dem Anstieg des heimischen Beitrags stecken laut den Rechnungshof-Experten zwei Faktoren.

Zum einen mehr oder weniger planmäßige Erhöhungen der EU-Einnahmen: Das gemeinsame Budget steigt im Lauf der mehrjährigen Haushaltsperiode an und 2012 war das vorletzte von sieben Jahren im damaligen Finanzrahmen; es gab Berichtigungshaushalte, zusätzliche Mittel u. a. für Wachstum und Beschäftigung; und schließlich wurden mehr Gelder aus dem Solidaritätsfonds für Naturkatastrophen in Anspruch genommen.