EU macht Schluss mit Einspeisetarifen für Ökostrom

Die Ökostrom-Branche ist empört, die Industrie erfreut: Ab 2017 darf die Förderung des Ökostroms nicht mehr über fixe Einspeisetarife erfolgen, beschloss die EU-Kommission am Dienstag. Stattdessen sollen Ökostrom-Betreiber in Ausschreibungen um Standorte rittern. Ausnahmen gibt es nur für kleine Wasserkraftwerke bis 500 Kilowatt Leistung und Windanlagen bis drei Megawatt. Diese dürfen weiterhin mit Einspeisetarifen gefördert werden. Die bestehenden Anlagen sind von der Neuregelung nicht betroffen. Sie werden unverändert bis zum Laufzeitende (in Österreich 13 Jahre je Anlage) mit Einspeisetarifen unterstützt.

Die Umstellung auf ein Ausschreibungsmodell mache das System marktnäher, effizienter und billiger, argumentiert EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia. Die hohen Förderungen für Ökostrom in Deutschland mittels Einspeisetarifen, die 20 Jahre lang unverändert hoch bleiben, war wohl der Auslöser für die neue EU-Richtlinie zu den Erneuerbaren Energien. Denn deutsche Stromkunden zahlen rund 250 Euro im Jahr für die Subvention von Strom aus Wind, Sonne oder Biomasse - in Summe mehr als 20 Milliarden Euro im Jahr. Zudem hat der massive Ausbau der geförderten Grünstrom-Erzeugung in Deutschland zu einem Überangebot an Strom geführt, der die konventionellen Gaskraftwerke aus dem Markt gedrängt hat. Die großen deutschen Stromkonzerne sind wegen der Verluste mit Gaskraftwerken in arge wirtschaftliche Probleme geschlittert. Auch klimapolitisch hat der deutsche Ökostromboom eine Schattenseite: Die Energieversorger produzieren in wind- und sonnenarmen Zeiten nämlich Strom mit billiger, aber umweltschädlicher Braunkohle statt mit dem teuren Gas.

Die neue EU-Ökostromrichtlinie soll helfen, den Strommarkt in Europa wieder ins Lot zu bringen, indem auch der Ökostrom mehr an Marktgesetze gebunden wird.