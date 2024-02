EU-Digitalgesetze: "Es sind immer Kinder dabei, die hauen"

Ab Samstag tritt auch für kleine Anbieter das EU- Gesetz über digitale Dienste in Kraft, das unter anderem besseren Schutz vor Falschinformationen und mehr Transparenz im Online-Handel bringen soll.. Ab März will die EU mit dem Gesetz über digitale Märkte die Marktmacht großer Technologiekonzerne beschränken.

Der KURIER hat Matthias C. Kettemann , der das Institut für Theorie und Zukunft des Rechts der Universität Innsbruck leitet, zu den EU-Digitalgesetzen befragt. Als Herausgeber und Mitautor eines umfangreichen rechtlichen Kommentars hat er sich ausführlich mit den EU-Digitalgesetzen befasst.

KURIER: Wie wird das Gesetz über die digitalen Dienste das Internet in Europa verändern?

Matthias C. Kettemann: Die neuen Regeln verändern die Art und Weise, wie wir online sprechen und Meinungen äußern. Das ist gerade in einem Jahr, indem viele Wahlen stattfinden, wichtig. Bisher konnten das die Plattformen, von einzelnen Ländern abgesehen, weitgehend selbst entscheiden. Die EU ist zu einer Lösung gekommen, die mehr Rechte für Bürger und mehr Pflichten für die Plattformen bringt.

Für die großen Plattformen gelten die Regeln seit Ende August. Was hat sich bereits geändert?

Die Großen haben einige Verbesserungen durchgeführt. Sie müssen Änderungen und Löschungen, die sie vornehmen in eine Datenbank einspeisen. Das ist ein neue Art von Transparenz, die wir noch nie hatten. Der Wille, die Regeln zu befolgen, ist bei allen Plattformen sehr groß. Außer beim Kurznachrichtendienst X. Es ist wie am Spielplatz. Es sind immer Kinder dabei, die hauen.

Gegen X wurde bereits ein Verfahren eingeleitet.

Bei X hat sich die Situation eindeutig verschlechtert. Es gibt mehr illegale Inhalte auf der Plattform. Mitarbeiter, die sich um die Moderation gekümmert haben, wurden entlassen. X verletzt eindeutig europäisches Recht.