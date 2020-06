EU-Budget: Streit um 100 Mrd. Euro

Vizekanzler Michael Spindelegger fand am Donnerstag klare Worte: „Wir wollen eine Kürzung des vorgeschlagenen EU-Budgetrahmens um 100 Milliarden Euro.“ Eigentlich traten er und Agrarminister Niki Berlakovich am Donnerstag an, um Österreichs Bauern zu beruhigen: Neue Kürzungen beim Agrarbudget werde man nicht hinnehmen.



Doch Spindelegger nutzte die Gelegenheit, um Österreichs Position im Streit um den künftigen EU-Haushalt 2014-2020 unmissverständlich darzulegen: „Wir sagen als Nettozahler: Wir bleiben auf dem Niveau, das wir bisher hatten.“ Die von der EU-Kommission angestrebte jährliche Erhöhung des Finanzrahmens um drei Prozent lehne er ab.



Auch andere Nettozahler wie Frankreich oder Großbritannien haben die Pläne angesichts von Sparprogrammen in den nationalen Budgets bereits abgelehnt. Bis Ende des Jahres soll der EU-Haushalt 2014 bis 2020 stehen, und der Poker wird immer heftiger. In Summe geht es um unvorstellbare 1025 Milliarden Euro.