Erstmals Wert von Ökosystemen beziffert

Judasprojekt" nennt die Zeit den Bau des Wasserkraftwerks Belo Monte am Xingu-Fluss. "Ein Monument des Wahnsinns", nennt es auch Bischof Erwin Kräutler in Altamira - einer Stadt, die bald am Grund eines Stausees liegen wird. Für die aufstrebende brasilianische Wirtschaft hingegen ist ein Fluss, der nur fließt, Verschwendung. Eine Gefahr für die Energieversorgung von 33 Millionen Haushalten.



Für die Menschen, die am und vom Xingu-Fluss leben kommt der Bericht der UNO - der 2010 beim Naturschutzgipfel in Nagoya aufgelegt wurde - zu spät. Er trägt den Titel "Die ökonomische Bedeutung der Ökosysteme und der Biodiversität". Erstmals wird darin der wirtschaftliche Wert von Ökosystemen und Artenvielfalt beziffert, "damit "die Natur besser geschützt werden kann", meint Studienautor Josh Bishop.



Potenzial gibt es: Eine Analyse in Europa ergab, dass die Errichtung von Schutzgebieten im Amazonas 33 Euro pro Jahr und Hektar wert wäre. Die Nakivubo-Sümpfe in Uganda sind wegen ihrer Rolle für die Abwasserreinigung von Kampala 1,25 Millionen Euro wert, was sie nicht vor der Drainagierung bewahrt hat. Bishop meint dennoch, dass der klassische Naturschutz - jede Art ist gleich viel wert -, in der Wirtschaft nicht verstanden wird. Die folgenden Beispiele stammen aus dem UN-Report und aus österreichischen Studien: