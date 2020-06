Erste: Ungarn und Rumänien belasten Ertrag

In beiden Ländern stiegen die faulen Kredite – insbesondere auch im Immobilienbereich. In Ungarn schlug zudem die von der Regierung vorgeschriebene Subventionierung von Fremdwährungskrediten mit 75,6 Millionen negativ zu Buche. Die Erste Group hat auf die schwierige Situation in Ungarn mit einem scharfen Sparkurs reagiert: 41 Filialen wurden geschlossen, zwölf Prozent der Mitarbeiter abgebaut. In Rumänien wurde der Firmenwert der Tochterbank BCR im ersten Halbjahr um weiter 210 Millionen Euro reduziert, die Bank wird restrukturiert.

Die Tochterbank in Ungarn erhöhte in den ersten sechs Monaten 2012 gegenüber dem Vorjahreszeitraum ihren Verlust um 42 Prozent auf 73 Millionen Euro. Bei der BCR stieg der Verlust von zwei auf 141 Millionen Euro.

Treichl ist allerdings überzeugt, dass die Töchter der Erste Group in Osteuropa in den kommenden Jahren eine starke Stütze werden: "Im Euro wird es schwierig. Die Erste Group ist in einer Region mit Ländern tätig, die nicht im Euro sind und deren Produktivität sich verbessert." Der Erste-Group-Chef kann sich sogar vorstellen, die serbische Tochter der Hypo-Alpe-Adria-Bank zu erwerben.

Positiv ausgewirkt haben sich auf den Gewinn der Erste Group Immobilienverkäufe, die 42,7 Millionen Euro einbrachten, und der billige Rückkauf von sogenannten Hybrid-Anleihen. Das brachte der Bank 413 Millionen Euro an Zusatzerträgen ein.