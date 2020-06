Erste sieht in zwei Jahren überall Gewinne

Das Ärgste sollte überstanden sein: Nach den 1,44 Milliarden Verlust im vergangenen Jahr, die die Erste Group wegen hoher Abschreibungen von faulen Krediten in Rumänien und Verlusten mit Fremdwährungskrediten in Ungarn verdauen musste, soll es wieder aufwärts gehen. Schon im vierten Quartal 2014 schaffte die Bank einen kleinen Gewinn von 42 Millionen Euro.

Die rumänische Tochterbank BCR soll schon heuer aus den roten Zahlen kommen. 2014 schrieb die Bank noch 614 Millionen Euro Verlust. Die Tochter in Ungarn, die im Vorjahr mit einem Minus von 331 Millionen Euro abschloss, soll 2016 in die Gewinnzone zurückkehren. Unterstützung dafür hat sich Treichl bei Präsident Orban geholt, der für 2016 eine Halbierung der Bankensteuer und eine Beteiligung des Staates an der ungarischen Erste-Tochter zugesagt hat. Verluste erlitt die Erste Group im Vorjahr auch in Serbien (5,4 Millionen Euro). Gut verdient hat die Bank dagegen in Tschechien, der Slowakei und in Kroatien.