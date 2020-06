Erste Group: Der Berg an faulen Krediten schrumpft

In Osteuropa ist die Erste der drittgrößte Kreditgeber. Erstmals seit Langem verzeichnet die Bank dort eine steigende Nachfrage nach Krediten. „Aber wir sind uns noch nicht sicher genug, um zu sagen, wir haben eine Trendwende geschafft“, sagte Erste-Chef Treichl. Die Kreditqualität im Osten hat sich spürbar verbessert. Der Bestand an Not leidenden Krediten ist das fünfte Quartal in Folge gesunken – auf jetzt 11,4 Milliarden Euro. Gruppenweit gab die Quote der faulen Kredite am Gesamtbestand auf 8,9 Prozent nach. Ende des Vorjahres lag diese Quote noch bei 9,6 Prozent.

Gut bei den Aktionären kam auch an, dass die Verwaltungskosten um fast fünf Prozent gesunken sind. Das ist vor allem auf die gesunkene Mitarbeiterzahl (Verkauf der Erste Bank Ukraine und Restrukturierungsprogramm in der BCR) zurückzuführen.

Ob es auch im laufenden vierten Quartal weiter rote Zahlen geben wird, ließ der Vorstand noch offen.