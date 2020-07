Erholung, welche Erholung? Eurozone noch in Rezession

Das ist keinesfalls eindeutig. Journalisten bedienen sich einer simplen Definition: Ab zwei Vierteljahren mit einem Minus in Folge rufen sie den Abschwung aus, nach zwei Quartalen Wachstum den Aufschwung. Die Rezession wäre seit Anfang 2013 vorbei. Das unabhängige Expertengremium, das bei der Denkfabrik CEPR in London tagt, ist nach fünfstündiger Beratung jedoch zum Schluss gekommen: Die Erholung ist viel zu schwach, um den Abschwung für beendet zu erklären. Die Wirtschaft tritt auf der Stelle – vor allem der private Konsum und die Investitionen stagnieren. Ein Alarmsignal. " Europa hat offensichtlich ein Wachstumsproblem", so Gehrig-Merz. So ließen sich weder die Arbeitslosigkeit senken noch Schulden abbauen. Ganz zu schweigen, was bei weiteren Schocks wäre.Und wie steht Österreich da? "Relativ gut, aber nicht blendend", so Gehrig-Merz. Das Wachstum sei mit rund 1 Prozent pro Jahr kaum besser als der Europa-Durchschnitt. Aber zumindest ist die Rezession überwunden, oder? "So klar sind die Zahlen nicht", sagt die Ökonomin.