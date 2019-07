Erhebliche Preisunterschiede beim Pickerl in Wiens Werkstätten

Ob beim jährlichen Pickerl-Check oder der Reparatur eines Schadens: In Wiens Autowerkstätten werden unterschiedliche Preise verlangt. Das hat ein Stichprobentest der Wiener Arbeiterkammer (AK) in 39 Kfz-Werkstätten ergeben. So kann beispielsweise der Pickerl-Check für Diesel- und Benzinautos von 42,40 Euro bis 105 Euro kosten, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

Im Schnitt betragen die Kosten für den Plaketten-Check für Benzinautos 66,92 Euro, für Dieselautos 69,98 Euro - abhängig von der Werkstatt und der Automarke. Am günstigsten fahren die Mitglieder des Autofahrerclubs ÖAMTC, wo für die Überprüfung 42,40 Euro verlangt wird.

Stundensatz von 88 Euro bis rund 268 Euro

Ebenfalls - sogar "abgefahrene" - Preisunterschiede orteten die AK-Tester bei Autoreparaturen. Diese seien bei Mechanikern, Spenglern und Lackierern "enorm". Je nach Schaden, Werkstatt und Automarke müssten Autofahrer beispielsweise beim Mechaniker mit einem Stundensatz von 88 Euro bis rund 268 Euro rechnen.

Daher der Tipp der Arbeiterkammer in beiden Fällen: Preise vergleichen. Außerdem könnte es sich lohnen, zu fragen, ob die Werkstatt die Überprüfung des Pickerls gratis oder preiswerter anbietet, wenn gleichzeitig ein Service gemacht wird.