Erfolgsrezept Franchise: Gründen mit Partner

Eine Schale Ingwer-Tee nach dem Zirkel-Training? „Für das Immunsystem“, erklärt Elvira Kölbl-Catic, die ihre Kundinnen gerne mit einem „Wow-Effekt“ überrascht. Ihre Kundinnen, das sind mehr als 1100 Frauen, die in ihren mittlerweile drei „Mrs. Sporty“ Fitness-Studios in Niederösterreich fleißig trainieren. „Die jüngste ist zwölf, die älteste 88 Jahre, die meisten zwischen 40 und 50“, erzählt sie stolz.

Beim Thema Gesundheit kennt sich die 41-jährige Mutter zweier Schulkinder aus. Bevor sie sich für die Selbstständigkeit als Franchise-Nehmerin entschied, arbeitete die gelernte Krankenschwester und studierte Pflegewissenschafterin zehn Jahre im Management eines Spitals. Sie ist überzeugt, dass mit Bewegung und richtiger Ernährung viele Erkrankungen im Alter zu verhindern sind. Medikamente etwa gegen Wechselbeschwerden seien überflüssig, wenn frau nur mehr für ihre Fitness tun würde.

Erfolgsfaktor Netzwerk

Kölbl-Catic, schon immer sportlich aktiv, machte eine Trainerausbildung und startete 2014 mit ihrem ersten Mrs. Sporty Fitnessstudio in Perchtoldsdorf. „Ich war die dritte Inhaberin, die Vorgänger waren leider nicht erfolgreich“, schildert sie. Mit viel Einsatz, gutem Netzwerk und geschickter Werbung gelang es ihr, die Kundschaft zu verdoppeln.

„Man muss schon sehr dahinter sein. Nur zu warten, bis Leute ins Studio reinkommen, geht nicht“, erzählt sie. Weil das Studio gut lief, nahm sie zwei weitere dazu. Damit nicht genug, ihr sportliches Ziel: sieben Clubs in zehn Jahren.

Wie Kölbl-Catic entdecken immer mehr Frauen das Thema Franchise für sich. Bei Mrs. Sporty sind 80 Prozent der Studio-Inhaber weiblich, in der gesamten Franchise-Branche sind 43 Prozent der Führungskräfte und 59 Prozent der Mitarbeiter Frauen. „Das ist ein signifikant höherer Anteil als in der Gesamtwirtschaft“, betont Andreas Haider, Präsident der österreichischen Franchise-Verbandes (ÖFV) und Geschäftsführer von Unimarkt.

Familienkompatibel

Ein Grund ist der starke Anteil frauendominierter Branchen wie Handel, Gastronomie oder Dienstleistung. Ein weiterer ist die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie das vermeintlich geringere Risiko der Unternehmensgründung innerhalb eines etablierten Systems samt bekannter Marke. „Ich habe vor allem vom Netzwerken mit anderen Franchise-Nehmern profitiert und gebe heute mein Wissen gerne weiter“, sagt Kölbl-Catic.

Unternehmerisches Know-how und „sich gut organisieren können“ seien trotz des Systempartners wichtige Voraussetzung fürs Gründen: „Es ist eine große Herausforderung, man muss es mit Leidenschaft tun.“

Angefacht durch den Start-up-Hype bei den Jungen wächst auch die Franchise-Branche in Österreich. 440 Systeme mit insgesamt 10.400 Standorten setzen rund 9,3 Mrd. Euro um. Das bedeutet ein Wachstum von sieben Prozent seit 2015. „Franchising hat sich als unverzichtbarer Motor der österreichischen Wirtschaft etabliert“, sagt ÖFV-Präsident Haider.

Auch wenn Franchising nicht für jede bzw. jeden geeignet sei, hätten Befragungen ergeben, dass 93 Prozent der bestehenden Franchise-Nehmer diesen Schritt wieder wagen würden (siehe Grafik unten). Eine Studie der Uni Münster habe ferner ergeben, dass Franchise-Gründer erfolgreicher sind als Gründer mit eigener Gründungsidee.

Durchstarter Dienstleister

„ Selbstständigkeit mit Unterstützung eines Partners hat eben seine Vorteile“, so Haider. Der ÖFV vertritt 135 Mitglieder, die sich einen System-Check unterziehen müssen, um das ÖFV-Siegel tragen zu dürfen. Der Trend geht in Richtung Multi-Brand-Franchise, also Unternehmerinnen und Unternehmer, die gleich mehrere Franchise-Marken anbieten.

Gelegenheiten dazu gibt es genug, denn der Markt ist noch lange nicht gesättigt, heißt es beim Verband. Etablierte Systeme wie Mrs. Sporty, Remax, das Futterhaus, Unimarkt oder LernQuadrat sind nach wie vor auf Expansionskurs, dazu kommen jedes Jahr etwa 15 neue Konzepte. Vor allem bei den Dienstleistern scheinen der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

So sind heuer auf der Franchise-Messe (9.-10.11.) u.a. ein moderner Waschsalon (Laundry Bloomest), ein Fritteusen Management (FiltaFry), hochwertige Kunstblumen (Floral Image) sowie spezielle Waffel- und Eiskreationen (WonderWaffel) vertreten. Aus den USA kommt das Mathematik-Nachhilfekonzept Mathnasium sowie Icons Worldwide, ein Coffeeshop aus Dubai. Trotz der Internationalität sind 60 Prozent der in Österreich vertretenen Franchise-Systeme „made in Austria“, beispielsweise die Fitness-Konzepte frischluft und Bixpack. Für reichlich Bewegung ist also gesorgt.