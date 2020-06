Europa setzt auf Gas aus Zentralasien

Für noch sinnvoller hält es Boltz allerdings, Gasquellen in geografisch näher liegenden Gebieten anzuzapfen. „Statt des instabilen Nahen Ostens könnte sich Europa um Gas aus Zypern, dem Schwarzen Meer und um eigenes Schiefergas kümmern“, betont er.

Zypern liefert bereits kleinere Gasmengen – allerdings nicht in die EU, sondern nach Ägypten. Auch die Gasvorkommen im Schwarzen Meer, nach denen unter anderen die OMV bohre, sollten verstärkt in eine neue EU-Gasstrategie einfließen. Eine Aufteilung des Gasbezugs der EU ändert auch die Pipeline-Pläne. Anstatt einer großen Leitung von der Türkei nach Europa könnte es mehrere kleine geben: eine durch Bulgarien, Rumänien (mit Schwarzmeer-Gas) in die EU; eine durch Serbien nach Kroatien und eine andere durch Italien.