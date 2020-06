Gas aus Russland ist ersetzbar

Boltz

Neben dem Ausbau der Infrastruktur empfiehlt"mehr Vielfalt beim Einkauf". Künftig könnte etwaein neuer Gaslieferant werden. Derzeit beziehtrund 60 Prozent seines Gasverbrauchs von der. EU-weit sind es 27 Prozent.undimportieren ihren gesamten Gasverbrauch aus. Hingegen kommen, Schweden,undohne Lieferungen von deraus.

Heimische Politiker wie etwa Außenminister Sebastian Kurz wollen die Gasimporte aus Russland durch erneuerbare Energien ersetzen. Doch das ist auch mittelfristig nicht möglich. Biogas ist zu teuer und nicht umweltfreundlich. Bis ganze Fabriken ihre Energie aus Fotovoltaik beziehen können, werde es wohl noch bis zum Jahr 2050 dauern, schätzt Boltz.

Er ist sich sicher, dass Polen und Großbritannien in den Schiefergas-Abbau einsteigen. Verglichen mit den USA ist die Schiefergas-Gewinnung in Europa teurer, weil die Vorräte tiefer liegen. Österreich sollte, so Boltz, zumindest klären, wie viel Schiefergas vorhanden ist.