Energieagentur: "Billiger Sprit ist eine Illusion"

KURIER: Autofahrer in Österreich, Europa und auch den USA stöhnen ob der hohen Treibstoffpreise. Ist Sprit Ihrer Meinung nach tatsächlich zu teuer?

Maria van der Hoeven: Wir konnten zuletzt starke Fluktuation bei den Treibstoffpreisen beobachten. Ich denke aber, es ist eine Illusion, dass wir wieder auf ein Niveau kommen wie vor, sagen wir, zehn Jahren. Die Treibstoffpreise sind verbunden mit den Preisentwicklungen bei Rohöl. Natürlich auch damit, was Raffineure und Produzenten unter einem ansprechenden Geschäft verstehen. Treibstoff ist aber auch deshalb teuer, weil er sehr hoch besteuert wird.

Wie könnte man die Spritpreise wieder drücken?

Das ist ein Thema von Fundamentaldaten am Öl-Markt, also Angebot und Nachfrage – und da kann die IEA nicht wirklich eingreifen.

Kommen wir zu den Ölpreisen – die sind ja zuletzt ein wenig gesunken ...

Oh nein, sie sind sehr deutlich gesunken! Auf 89 Dollar das Barrel im Juli. Im Mai kostete Brent noch 126 Dollar. Und jetzt notiert Öl bei 112 Dollar. Die Preise schwanken momentan sehr stark.

Für die USA offenbar zu stark: Sie spekulieren damit, ihre strategischen Ölreserven anzuzapfen. Mehr Rohöl am Markt, so die Überlegung in Washington, würde sinkende Preise bedeuten. Die Energieagentur berät und koordiniert ja eine etwaige Freigabe der Ölreserven. Wird es dazu kommen?

Hohe Preise alleine sind nicht ausreichend Grund, um die Ölreserven anzuzapfen. So ein Schritt wäre erst dann gerechtfertigt, wenn zu wenig Öl am Markt wäre. Das ist aber nicht der Fall. Was aber schon zu bemerken ist, ist, dass die Ölpreise nicht das hohe Angebot am Markt reflektieren.

Es gab bezüglich der Ölreserven also noch keine konkreten Gespräche mit US-Präsident Barack Obama?

Mit mir? Ich bin doch nur eine Geschäftsführerin einer Agentur (lacht) . Aber wir sind natürlich laufend in Kontakt mit unseren Mitgliedsländern.

Es gibt keine Preisschwelle, wo auch Sie sagen würden: "Jetzt fluten wir den Markt mit unseren Notreserven."

Wie gesagt, das ist keine Frage des Preises.

Wo liegt Ihrer Meinung nach derzeit der faire Preis für ein Fass Rohöl?

Nein, dazu kann und möchte ich nichts sagen.

Dann wechseln wir den Energieträger: In den USA sind die Gaspreise wegen der Schiefergas-Revolution äußerst stark gesunken. Kann es sich Europa wirklich leisten, bei der Schiefergasförderung so zurückhaltend zu sein? Niedrige Energiepreise bedeuten ja auch höhere Wettbewerbsfähigkeit.

Die USA forcieren unkonventionelles Gas einerseits, weil sie ihre Importabhängigkeit reduzieren wollen. Und andererseits stimuliert es die Wirtschaft. Viele Jobs wurden geschaffen.

Sind die ökologischen Bedenken bei der Schiefergas-Förderung übertrieben?

Die Unsicherheit in der Bevölkerung ist sehr ernst zu nehmen. Transparenz ist hier sehr wichtig. Man muss ihnen von Anfang an genau sagen, was man vorhat. Keine Überraschungen! In der IEA arbeiten wir derzeit an den sogenannten "Goldenen Regeln für Gas": Ein Gerüst an Regeln, das bei der Förderung von Schiefergas zur Anwendung kommen könnte. Natürlich obliegt es letztendlich jeder Regierung, ob sie unsere Leitlinien übernimmt und in Gesetze gießt.

Die Erdgaspreise in Europa sind empfindlich hoch, was auch ein Resultat der Ölpreis-Bindung ist. Die Gaspreise folgen den Ölpreisen im Abstand von drei bis sechs Monaten. Ist diese Preisbildungsformel nicht schon überholt?

Sie wird in vielen Weltregionen noch angewendet. In Asien beispielsweise dreht sich alles um Langzeitverträge. Dort sind die Gaspreise noch höher als in Europa. Es ist wichtig und richtig, so wie in Europa, kurzfristige Preiskomponenten, also Spotgas, in die Preisbildung mit einfließen zu lassen.