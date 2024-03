Frauen verdienen um 18,4 Prozent weniger als Männer. in der Pension beträgt die Differenz 41,1 Prozent. Mitschuld sind auch veraltete Rollenbilder

Auch der 113. Frauentag (am Freitag) hat nicht an Bedeutung eingebüßt, denn noch immer verdienen Frauen deutlich weniger. Das zieht sich in einer massiven Pensionslücke und höherer Altersarmut das ganze Leben lang durch.

Die Einkommenslücke der Frauen gegenüber Männern schließt sich zwar, aber sie schließt sich sehr langsam und ist im EU-Vergleich in Österreich überdurchschnittlich groß.

Im Jahr 2012 betrug der sogenannte "Gender Pay Gap" 22,9 Prozent (gemessen an den Bruttostundenlöhnen, also inklusive des bei Frauen höheren Teilzeitanteils). Im Jahr 2022 (neueste EU-Vergleichsdaten) betrug der geschlechterspezifische Gehaltsunterschied immer noch 18,4 Prozent, eine Verbesserung von 0,4 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Der EU-Durchschnitt liegt bei 12,7 Prozent.

Auf diese Daten wiesen am Dienstag zwei Bankerinnen hin. Gerda Holzinger-Burgstaller, Vorstandsvorsitzende der Erste Bank Oesterreich, sagt: „Dass es in Sachen Geschlechterparität dermaßen langsam voran geht, macht deutlich, dass Frauen keine Zeit zu verlieren haben und ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen müssen.“ Stefanie Christina Huber, Präsidentin des Österreichischen Sparkassenverbandes, meint: "Emanzipation hat im Finanzleben immer noch nicht stattgefunden."

Frauen arbeiten häufiger in schlechter bezahlten Branchen, Führungspositionen werden öfter von Männern eingenommen. Die unbezahlte "Care-Arbeit", also die Kindererziehung oder die Pflege Älterer, erledigen auch viel öfter Frauen. In Summe macht der Pensionsunterschied zwischen Frauen und Männern am Ende des Erwerbslebens 41,1 Prozent aus. Frauen sind deshalb auch um 50 Prozent häufiger von Altersarmut betroffen als Männer.

Auf einen eher selten genannten Faktor wiesen die Bankerinnen besonders hin. Es dürften auch veraltete Rollenbilder mitschuld sein. Denn geht es um die Ausgaben des täglichen Bedarfs oder um das Taschengeld fühlen sich Frauen zuständig, geht es um Versicherungen oder Kredite sei das noch immer Männersache. Das geht aus einer Integral-Umfrage hervor, die Holzinger-Burgstaller und Huber präsentierten. Diese Rollenverteilung hat auch Auswirkungen auf das Sparverhalten. Während das Sparbuch bei Frauen (63 Prozent) und Männern (61 Prozent) gleichermaßen beliebt ist, nutzen deutlich mehr Männer (45 Prozent) alternative Veranlagungsformen, wie beispielsweise Wertpapiere, zur Vorsorge als Frauen (30 Prozent) dies tun. Aber auch Gold (19 zu 13 Prozent) oder Kryptowährungen (11 zu 4 Prozent) sind bei Männern gefragter. „Auch hier spielt die Einkommensdifferenz eine Rolle. Wer mehr zur Verfügung hat, kann diversifizierter veranlagen“, so Holzinger-Burgstaller. Sie sieht in Befunden wie diesen auch einen Handlungsauftrag an Banken, etwa mit zu helfen, dass das Finanzwissen von Frauen steigt. Schließlich lohne sich die Altersvorsorge auch schon mit kleinen Sparbeträgen. Derzeit sagen 13 Prozent der Frauen in Österreich, sie würden sich bei Finanzthemen sehr gut oder eher gut auskennen. Diese Selbsteinschätzung haben aber 35 Prozent der Männer.