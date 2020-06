Elfjähriger entwirft Rettungsplan für Athen

Der Umtausch in die neue, alte Währung Drachme solle über eine „Tausch-Maschine“ geschehen. Sie wird mit Euro gefüttert und spuckt Drachmen aus. Die so eingenommenen Euros könnte die griechische Regierung zum Abbau des Schuldenbergs nutzen. Und Jurre dachte weiter: Weil die Drachme „drastisch an Wert verlieren“ werde, würden sich Private wie Unternehmen gegen den Umtausch wehren. Für diesen Fall schlug der Bub Strafmechanismen vor: Jeder, der Euro verstecke, solle „bis zum Doppelten des Werts an Strafe zahlen“, zitiert Format aus der Bewerbung. „Auf diese Weise stellen wir sicher, dass alle Griechen ihre Euros zu einer griechischen Bank bringen und die Regierung alle Schulden zurückzahlen kann." Und dann, wenn die Schulden getilgt seien, könne das Land „natürlich“ in die Eurozone zurückkehren. An ein Ende der Krise glaubt der Niederländer nicht, da " Griechenland noch immer zu viele Schulden hat", erklärte er gegenüber Bloomberg News.



Jurres Bewerbung war eine von 425. Den Einzug in die Finanlrunde schaffte der Junge, der beim Einreichen der Unterlagen erst zehn Jahre alt war, nicht. Doch genügte es für eine lobende Erwähnung sowie einen Geschenkgutschein im Wert von hundert Euro.