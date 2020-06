Die starken Frauen von Abidjan

Ende 2011, als die Österreicherin Doris Hribernigg nach Abidjan kam, um in der westafrikanischen Küstenstadt für die UNIDO zu arbeiten, fand sie pure Tristesse vor. Die Straßen menschenleer, die Geschäfte geplündert, die Auslagen zerschlagen – Spuren des Bürgerkriegs, der die Elfenbeinküste nach den Wahlen 2010 erschütterte. Auch das Büro der UNIDO wurde nicht verschont. Alles wurde geplündert: Computer, Büromöbel, nichts funktionierte.

Drei Jahre später erinnert fast nichts mehr an die desolate Lage von damals. „Es ist faszinierend, was die Menschen in so kurzer Zeit zustande gebracht haben“, sagt Hribernigg. Dennoch sind die Probleme im Land enorm. Eine Arbeit in unserem Sinn – angestellt und sozial abgesichert – haben nur die wenigsten. 90 Prozent der Menschen im arbeitsfähigen Alter werken im informellen Sektor. „Die größte Sorge aber bereitet die Jugendarbeitslosigkeit. 70 Prozent der Menschen hier sind jünger als 30 und die Aussichten auf Jobs sind sehr gering“, fasst Hribernigg die Problematik in Zahlen.

Innerhalb der UNIDO leitet sie mit Geld aus Österreich das Projekt Business-Start-ups. Dabei werden junge Menschen mit Mikrokrediten – zwischen 2000 und 4000 Euro – bei der Gründung eines Unternehmens unterstützt. Binnen kürzester Zeit hatten sich 1500 junge Menschen dafür gemeldet. 150 Projekte wurden ausgewählt, 30 bisher umgesetzt. „Es ist alles viel schwieriger als gedacht. Der größte Engpass sind die Finanzierungen“, erklärt die UNIDO-Expertin.

Lokale Mikrokredit-Institutionen sind im Bürgerkrieg an den Rand der Pleite getrieben worden. Viele Kreditnehmer konnten nicht mehr zahlen, ihre Mini-Unternehmen wurden zerstört. Unter dem Mangel an Bank-Finanzierungen leidet nicht nur das potenzielle Jungunternehmertum, sondern die gesamte Wirtschaft.