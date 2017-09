Elektroautos starten zur Aufholjagd

Auch auf der diesjährigen Internationalen Automobilmesse (IAA) in Frankfurt am Main werden zum großen Teil neue Benziner und Dieselfahrzeuge vorgestellt. Im Vorfeld der am Donnerstag startenden Veranstaltung geben die Autohersteller aber Versprechen, in Zukunft mehr in Elektroautos zu investieren.

Daimler etwa will den Smart schon ab 2020 ausschließlich als Elektroauto anbieten. Insgesamt plane der Konzern mehr als 50 Modelle mit Stromantrieb. BMW-Vorstandschef Harald Krüger plant 25 elektrifizierte Modelle, 12 davon vollelektrisch. Der BMW i3 verkauft sich seit Marktstart 2012 nicht mehr gut. Die Nachfrage blieb ohnehin in all den Jahren weit hinter den Erwartungen zurück, da der relativ hohe Preis, die geringe Reichweite und das immer noch lückenhafte Netz von Ladestellen die Kunden abschreckt. Dennoch versuchen es die Münchener mit dem i3s (Facelift und verbesserte Leistung) noch einmal.

50 Milliarden Euro

VW-Chef Mathias Müller steckt die Ambitionen für seinen Konzern etwas höher. Bis 2030 will VW 20 Milliarden Euro in die Entwicklung von E-Autos stecken. Zusätzliche 50 Mrd. Euro sollen investiert werden, um den Batteriebedarf zu decken – das bisher größte Beschaffungsvolumen in der Geschichte des Konzerns. Der vom Manipulationsskandal angeschlagene Hersteller möchte mit dieser Investition "die Revolution in der Autoindustrie anführen", so Müller. Er will außerdem Dieselfahrverbote auf keinen Fall akzeptieren. Er warnte vor einer übereilten Verkehrswende und plädierte für einen Mix aus Verbrennungs- und E-Motoren.

Tesla ist zwar nicht auf der Messe vertreten, aber auch der US-amerikanische Elektro-Pionier kündigt Innovationen an. So soll die Zahl der "Supercharger"-Stationen drastisch erhöht werden und die Anlagen auch in Supermärkten, Einkaufszentren und Straßen aufgestellt werden.

Der Zulieferer Bosch will in den nächsten Monaten entscheiden, ob er in die Batterieproduktion einsteigt. Auch in anderen Bereichen dürfte mehr Entwicklungsarbeit auf die Zulieferer zukommen. Daimler will bei Elektroautos noch weniger selbst herstellen als bei den konventionell angetriebenen. Der Zulieferer Schaeffler kündigte an, seine Elektroauto-Aktivitäten in einem neuen Unternehmensbereich zu bündeln.

Zu tiefe Grenzwerte?

Im Vorfeld der für heute, Mittwoch, im EU-Parlament angesetzten Debatte über Dieselgate plädiert die ÖVP-Delegierte Claudia Schmidt dafür, die Höhe der Grenzwerte für Feinstaub und das Reizgas NOx zu überprüfen. Im Vergleich zu anderen Grenzwerten seien jene für Pkw "eigenartig" niedrig angesetzt. So etwa beträgt der EU-Grenzwert für NOx an einem Büroarbeitsplatz 60 Mikrogramm pro Kubikmeter, jener für Autos aber nur 50. Das heißt so viel wie: im Büro ist man höheren Grenzwerten ausgesetzt als im Auto, aber im Büro sitz man viel länger. "Ich nehmen die Autohersteller nicht in Schutz, Betrug ist Betrug", so Schmidt, betonte aber auch: Die EU müsse sich überlegen, sagte sie zum KURIER, wie sie zu diesen Grenzwerten gekommen sei. Daheim eine Kerze oder ein Räucherstäbchen anzuzünden, übersteige diese Werte bei Weitem.