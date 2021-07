Einkaufsgemeinschaft Lyoness verliert Prozess

Die europäische Einkaufsgemeinschaft Lyoness AG muss bei der rechtlichen Aufarbeitung ihrer Altlasten eine gerichtliche Niederlage einstecken. Ein „Lyoness-Kunde“ klagte den Konzern mit Sitz im Schweizer Buchs und Österreich-Zentrale in Graz - und er bekam vor dem Handelsgericht Wien in zweiter Instanz Recht. Lyoness muss dem Kläger, der vom Wiener Anwalt Josef Fromhold vertreten wird, rund 6000 Euro plus vier Prozent Zinsen zurückzahlen. Gegen dieses Urteil kann das Unternehmen nur noch eine außerordentliche Revision einbringen. Lyoness hat die Einwände des Klägers aber bestritten.

Aber der Reihe nach. Der Kläger hatte im Oktober 2010 drei sogenannte Business-Pakete von Lyoness für je 2000 Euro für Werbekampagnen in Griechenland, Österreich und in den USA erworben. Dabei handelte es sich aber um Anzahlungen auf Gutscheine bei Lyoness-Partnerunternehmen.