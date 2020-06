Einigung im AUA-Gehaltsstreit

Bord-Betriebsratschef Karl Minhard holte sich am Montag auf der Betriebsversammlung der AUA-Piloten und Flugbegleiter Rückendeckung. Dann ging es schnell. Am Dienstag einigten sich Betriebsrat und Vorstand auf einen neuen, billigeren Kollektivvertrag für die fliegenden AUA-Mitarbeiter. Eine letzte Hürde muss allerdings noch genommen werden. Die Belegschaft wird von Donnerstag bis Sonntag bei Informationsveranstaltungen informiert, noch diese Woche findet eine Abstimmung im Internet statt. Sollte die Mehrheit der Mitarbeiter zustimmen, ist die Einigung fixiert. Wenn nicht, dann wird der vom AUA-Aufsichtsrat beschlossene Betriebsübergang auf die kostengünstigere Tochter Tyrolean durchgezogen. Die ersten Piloten sind bereits auf Umschulung.

AUA-Chef Jaan Albrecht und Minhard informierten die Belegschaft am Dienstag Abend in einem gemeinsamen Mail: "Für das fliegende Personal bedeutet dieses Ergebnis zwar massive Zugeständnisse, sie sind aber ein Grundstein für die wirtschaftliche Sanierung unserer Firma". Alle fliegenden AUA-Mitarbeiter erhalten eine Abschlagszahlung und wechseln dafür in einen einheitlichen und günstigeren KV. Es gebe die Chance, "eine neue gemeinsame Firmenkultur aufzubauen".