Einführung von Biosprit E10 auf Eis

Viele Verbündete im Kampf um mehr Agrosprit in heimischen Treibstoffen hatte Österreichs Umwelt- und Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich zuletzt ja nicht gehabt. Doch konnte er stets auf die EU verweisen: Die in Brüssel festgeschriebenen Klimaziele geben schließlich vor, dass die einzelnen Mitgliedstaaten bis 2020 im Verkehrssektor zehn Prozent erneuerbare Energie einsetzen müssen. Realistischerweise ist das nur mit Biosprit möglich, denn die Elektromobilität will nicht so Recht in die Gänge kommen.