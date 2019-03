Nord Stream 2: Eine Pipeline mit Sprengkraft

Der Wind pfeift, die meterhohen Kiefern bewegen sich rhythmisch hin und her. Auch sonst läuft hier auf der Baustelle in Lubmin, Mecklenburg-Vorpommern, alles im Takt: Es wird gebaggert und gebohrt, als gäbe es den ganzen Ärger nicht. Ab Ende 2019 soll hier russisches Gas auf deutschen Boden treffen. 800 Kilometer Rohre, also ein Drittel, sind bereits am Meeresboden verlegt. Bisher lieferte die Unterwasserpipeline aber jede Menge Streit.

Für die einen ist es eine notwendige Reserve zur künftigen Energieversorgung Europas, die anderen fürchten die Abhängigkeit von Russland. Die Ukraine oder EU-Mitglieder wie Polen orten auch einen versteckten Machthebel Putins. Bisher zahlen die russischen Erdgas-Exporteure für die Durchleitung ihres Stoffes über ukrainisches Gebiet – sollten diese Einnahmen wegfallen, käme das Land in wirtschaftliche Bedrängnis. Und da wäre noch US-Präsident Donald Trump, der mit Sanktionen droht, weil er in Europa sein Flüssiggas verkaufen will. Einer, den das alles wenig kümmert oder es sich nicht anmerken lässt: Steffen Ebert, Pressesprecher von Nord Stream 2. Ausgerüstet mit gelbem Schutzhelm und Neon-Weste, führt er Journalisten über die Baustelle und zu einer großen Grube mit einem schwarz-weißen Betonblock. Was unspektakulär aussieht, ist die Herzkammer des Projekts: Hier werden die Rohre der Pipeline andocken und Gas liefern, das zuerst geklärt, erwärmt wird und dann ins europäische Netz fließt. Ob die zwei Rohrstränge denn einen Namen haben? Vielleicht „Wladimir“ und „Gerhard?“, fragt ein holländischer Reporter mit Anspielung auf Präsident Putin und Altkanzler Schröder, die den Deal einfädelten. Nein, auch sonst lässt sich keiner der Verantwortlichen zu politischen Äußerungen hinreißen. Nur so viel: „Das Projekt bewegt sich im rechtlichen und gesetzlichen Rahmen“, sagt Ebert mit Blick auf die US-Drohungen.