Ein Österreicher im Emirates-Cockpit

Bernhard Karl meldet sich via Skype aus Dubai. Kurz vor seinem nächsten New-York-Flug. Er sitzt in seinem Haus in den Emirate Hills, bei ihm ist es 15 Uhr – 12 Uhr Mittag in Wien. Im Hintergrund ist Kinderlachen zu hören. Karl entschuldigt sich kurz und schließt die Tür. Dennoch kann man bis Wien hören, dass sein Sohn Alexander gerade jede Menge Spaß hat. – Ist Dubai wirklich das Piloten- und Familien-Paradies, das die rasch wachsende Emirates Airline in ihren Lockangeboten an österreichisches Bordpersonal zeichnet? Karl, der schon 13 Jahre für Emirates fliegt, hat seinen Wechsel an den Golf nie bereut. Dennoch zeichnet er ein differenziertes Bild. In der Wüste ist nicht nur viel Licht, sondern auch Schatten. – Schon im Vorfeld unseres Gesprächs ersucht eine Airline-Sprecherin, keine Fragen nach dem Prozess gegen den österreichischen Arzt Eugen Adelsmayr zu stellen, der am Sonntag in Dubai fortgesetzt wird. Ebenso keine Fragen zur Todesstrafe. Begründung: "Das ist sehr politisch, und wir können als Emirates Airline nichts dazu sagen."



KURIER: Herr Karl, diese Woche hieß es, 200 bis 300 AUA-Piloten könnten zu anderen Airlines abwandern, falls keine Einigung über einen neuen Kollektivvertrag erzielt wird. Sie sind schon 1999 zu Emirates Airline gegangen. Was hat Sie dazu bewogen?

Bernhard Karl: Der Hauptantrieb war der finanzielle Anreiz. Ich habe damals bei Emirates wesentlich mehr verdient als bei Lauda Air.



Können Sie das beziffern?

Ungefähr das Dreifache.



Wie sieht Ihr Einkommen heute aus, verglichen mit dem österreichischer Kollegen?

Ich kenne die AUA- und Lauda-Air-Gehälter nicht mehr, ich bin schon 13 Jahre weg. Ich habe aber hier mittlerweile eine sehr hohe Seniorität und bin in einer guten Gehaltsposition.



Werden in der Luftfahrt in Zukunft vor allem diejenigen gut verdienen, die bereit sind, ins Ausland zu gehen und die dortigen Vertragsbedingungen zu akzeptieren?

Man hat wesentlich bessere Jobmöglichkeiten, wenn man flexibel ist. Und der Trend wird sich noch verstärken. Der wirtschaftliche Schwerpunkt verlagert sich zunehmend in Richtung Asien. Ich nehme an, dass es in Zukunft in Europa nicht so viele Jobs geben wird.



Heißt das, Europas alteingesessene Carrier müssen sich an neue Gegebenheiten anpassen?

Man sagt: "Change is the only constant." Ein Unternehmen, das sich nicht anpasst, ist langfristig zum Scheitern verurteilt.



AUA-Vorstand Jaan Albrecht sagte diese Woche auf die Frage, ob er Angst habe, seine Piloten zu verlieren: "Das sehen wir locker!" Aber abgesehen von den anfallenden Abfertigungen wäre wohl auch die Rekrutierung einer großen Zahl qualifizierter Piloten alles andere als locker. Wäre es für Sie denkbar, nach Österreich zu gehen, wenn ein gutes Angebot kommt?

In meiner Situation? Nein. Vor allem jetzt nicht, mit der turbulenten Situation in der österreichischen Luftfahrt. Wenn ich zurückginge, wäre das für mich ein Abstieg. Außerdem habe ich mich mittlerweile gut eingelebt in Dubai. Mich zieht’s nicht weg.