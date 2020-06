Ein Neustart muss her

Wer sich an die ersten Hilferufe aus Athen erinnert, weiß, dass damals von 15 Milliarden Euro die Rede war. Heute ahnt man, mit 50 Milliarden wäre es vielleicht getan und der Euro das größte Problem seiner jungen Geschichte los gewesen. Doch es kam anders. Statt einmal Großzügigkeit zu beweisen, wurde monatelang taktiert und herumlaviert, dass einem schwindelig wurde. So lange, bis 2010 ein erstes Hilfspaket über 110 Milliarden Euro geschnürt werden musste.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die griechische Wirtschaft so am Sand, dass die günstigen Kredite nie günstig genug waren. Und heute – zwei Jahre später – muss ein zusätzliches 130-Milliarden-Hilfspaket her.

Niemand kann sagen, ob es damit getan ist. Das liegt auch daran, dass echte Hilfe anders aussieht. Die griechische Wirtschaft hat vier Rezessionsjahre hinter und den Kollaps vor sich.

Für Wachstumsimpulse sind kaum Mittel vorgesehen. Große Teile des neuen Hilfspaketes dienen dazu, dass sich Athen den Schuldenerlass der Banken leisten und die Zinsen für die Kredite weiter bedienen kann. Sieht so ein Neustart aus? Der kann nur gelingen, wenn es den Steuerhinterziehern, korrupten Politikern und Seilschaften an den Kragen geht, die das Land in die Pleite getrieben haben. Auch viele Milliarden, die Athen in der Vergangenheit aus EU-Struktur- und Regionaltöpfen bekommen hat, schlummern sanft auf Schweizer Konten oder stecken in Londoner Immobilien.