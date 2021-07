Kleiner Preis, großes Geschäft

Bei Frischfleisch sind Internet-Auktionen nicht üblich, sagt ein Händler. In Österreich gäbe es etwa ein Dutzend Fleischer, die große Mengen in gleichbleibender Qualität liefern können. „Schließlich will der Konsument, dass ein Kotelett ausschaut wie das andere“, erklärt er. Wer das in Riesen-Mengen bietet, braucht ein großes Netz an Zulieferern. Kleine Betriebe können daher oft nicht mitbieten.

Bei Fertiggerichten wie Tortelloni oder Lasagne ist die Situation anders. Wird Rindfaschiertes im großen Stil angeliefert, fallen kleine Mengen von Pferdefleisch darin nicht automatisch sofort auf. „Bei größeren Mengen verändert sich aber der Geschmack, die Rezeptur muss geändert werden. Da kann mir keiner sagen, dass das in der Produktion keiner merkt“, meint ein Insider. Je höher die Verarbeitungsstufe und je stärker die Würze, desto leichter könne getrickst werden. Nachsatz: „Einkäufer können auch nicht so blöd sein, zu glauben, dass sie zu Spottpreisen Qualität bekommen.“

Allerdings wird nicht nur bei Eigenmarken an der Preisschraube gedreht. Markenartikler stehen ebenso unter Druck und werden offensichtlich auch von Lieferanten „übers Ohr gehauen“. So musste Nestlé in Spanien und Italien Buitoni-Fleischgerichte zurückziehen, weil kleine Mengen an nicht deklariertem Pferdefleisch enthalten waren.

Hinter Eigenmarken stehen zum Teil ohnehin Markenartikler, die ihre Maschinen mit zusätzlichen Aufträgen auslasten. Die meisten schweigen dazu. Schließlich komme reflexartig die Frage, warum man als Konsument mehr für die Marke zahlen soll, wenn das billige No-Name-Produkt des gleichen Herstellers viel günstiger zu haben ist. „Weil es sich um andere Produkte mit anderen Rezepturen handelt“, lautet die reflexartige Antwort der Hersteller. Einen Blick in die Liste der Eigenmarkenhersteller gibt es unter www.wer-zu-wem.de/handelsmarken.