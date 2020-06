Eier: Bunt im April, Pulver im August

Statistisch gesehen wird jeder Österreicher in den kommenden Wochen acht bemalte Eier essen. Um die Osterzeit werden rund 70 Millionen Eier in Österreich verkauft, 50 Millionen davon fix-fertig gekocht und gefärbt. Tendenz steigend. Jährliche Steigerungsraten von acht bis zehn Prozent lassen vermuten, dass immer weniger Menschen Lust zum Selbstfärben haben.

Auch in den Hühnerställen hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert, wobei Österreich eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Bereits 2009 wurde hierzulande die Haltung in Käfigen verboten – drei Jahre bevor das Verbot europaweit in Kraft trat, das von vielen Ländern erst gar nicht eingehalten wurde. So wurden Mitte 2012 zehn Länder wegen verbotener Käfighaltung von Brüssel abgemahnt. Noch heute werden Hennen in europäischen Legebetrieben in Käfigen gehalten – vor allem in Italien und Griechenland. Auch weil sich die Betriebe aufgrund der wirtschaftlich anspannten Lage eine Umstellung schlicht nicht leisten können, heißt es. Die österreichischen Betrieben haben in den vergangenen zehn Jahren insgesamt rund hundert Millionen Euro in die Umstellung investiert.