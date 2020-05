Maria Schaumayer gestorben

Auf eine zweite Amtszeit in der Nationalbank verzichtete Schaumayer. Danach wurde die von allen Parteien Respektierte vom damaligen ÖVP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel gebeten, ehrenamtlich die Entschädigungsverhandlungen für Tausende NS-Zwangsarbeiter zu führen.

Wieder glänzte sie mit Verhandlungsgeschick und erreichte zahlreiche bilaterale Abkommen. Ihr pädagogisches Talent, das sie nicht in ein Lehramt einbringen konnte, sei ihr in allen Funktionen zugute gekommen, meinte sie später augenzwinkernd in einem Interview.

Internationale Verhandlungspartner erzählen noch anderes: zum Beispiel, dass sie durchaus gefürchtet war. Sie kam, knallte ihre Kroko-Tasche auf den Tisch, blickte entschlossen in die Männerrunde. Wenn sie etwas wollte, setzte sie es durch, erinnert sich ein amerikanischer Gesprächspartner. Selbst mit guten Argumenten hatte man kaum eine Chance gegen Schaumayer. Widerrede ließ sie nicht zu und verblüffte alle mit ihrem Faktenwissen. Sie war klug, sprach frei, druckreif und mit dunkler Stimme, hatte immer alles im Kopf gespeichert. Dicke Aktenmappen sah man an ihr nie, in ihre quadratische Handtasche passten nur Zigaretten. Denn eines war klar: Wo immer sie hinkam, sie erklärte jeden Raum zur Raucherzone. Legendär auch ihre Leidenschaft fürs Bridge-Spielen.

2012 griff die ÖVP noch einmal auf ihre „eiserne Reserve“ Maria Schaumayer zurück: ÖVP-Chef Michael Spindelegger berief sie in seinen „Ethikrat“ für eine bessere politische Kultur.