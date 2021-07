eBay: Skype-Verkauf lässt Kasse klingeln

eBay hat sein Geschäft mittlerweile allerdings weit über die Auktionsplattform, mit der alles angefangen hatte, ausgeweitet. "Wir sind eine andere eBay heute", sagte Firmenchef John Donahoe. Der Bezahldienst PayPal hat sich längst als feste Größe im Internet etabliert und versucht nun, auch im Einzelhandel vor Ort Fuß zu fassen. Der zugekaufte Dienstleister GSI unterstützt fremde Firmen etwa beim Betrieb von Online-Shops.



"Wir wollen Einzelhändlern dabei helfen, konkurrenzfähig zu bleiben", sagte Donahoe in einer Telefonkonferenz und fügte mit einem Seitenhieb auf den großen Rivalen Amazon hinzu: "Aber wir werden niemals mit den Händlern konkurrieren." eBay bietet anders als Amazon selbst keine Waren an, sondern stellt nur die Verkaufsplattform zur Verfügung.



Skype passte noch nie wirklich zu eBay. Der Handelsspezialist hatte den Internettelefonie-Anbieter 2005 von den Gründern übernommen uns sich 2009 wieder von der Mehrheit getrennt. Als nun die neuen Haupteigner - Finanzinvestoren - an Microsoft verkaufen wollten, versilberte eBay seine restlichen Anteile von 30 Prozent ebenfalls. Microsoft will Skype in seine Produkte von der Spielkonsole Xbox über das Smartphone-Betriebssystem Windows Phone bis hin zum E-Mail-Programm Outlook einbinden.