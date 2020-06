E-Control: Nein zu Schiefergas "dumm"

Angetrieben vom chinesischen Wirtschaftsmotor blies die weltweite Staatengemeinschaft im Vorjahr so viel klimaschädliches in die Atmosphäre wie nie zuvor. Die USA, globaler Klimasünder Nummer 2, verringerten 2011 allerdings ihre Treibhausgas-Emissionen um fast zwei Prozent. Nicht, weil erneuerbare Energien im Übermaß forciert wurden sondern, weil die USA auf Gas setzen. Konkret sogenanntes Schiefergas, das die noch weitaus klimaschädlichere Kohle als Brennstoff in der Stromerzeugung sukzessive ersetzt.

Schiefergas ist in porösen Gesteinsschichten gebundenes Gas, das mit einer speziellen – aus Umweltsicht mitunter fragwürdigen – Methode (" Fracking") aus dem Gestein gefördert werden muss (siehe Artikelende).

"Die USA schaffen mit billigem Gas ihre Klimaziele und in Europa fördern wir mit massivem Aufwand die Erneuerbaren", ärgert sich Walter Boltz, Chef der heimischen Energieregulierungsbehörde E-Control. Doppelt bitter: Weil das Ölpreis-indexierte Russengas teuer sei, wurden in Europa zuletzt vor allem billige, aber dreckige, Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung angeworfen.