E-Bike-Firma Freygeist ist insolvent

Dieses Unternehmen hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass es das E-Bike „neu erdacht“ hat. „Die Technologie eines modernen E-Bikes im Design eines klassischen Fahrrads bietet herausragende Fahreigenschaften“, heißt es auf der Homepage der Crowdfunding-Plattform Companisto über die Freygeist lightweight e-Bikes GmbH ordentlich viel Geld eingeworben hat. Mit diesem zwölf Kilo leichten Premium-Bike, das um die 4000 Euro kostet, sollte die Zielgruppe der „Urban Professionals“ bedient werden – mehr als eine Million Zielkunden weltweit wurde angepeilt. Detail am Rande: Auch Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ist stolzer Besitzer eines Freygeist-Bikes, die ÖVP hat ihm dieses Elektrofahrrad im Dezember 2015 zum 60. Geburtstag geschenkt.

Zurück zur wirtschaftlichen Lage. Nun hat Freygeist sowohl in Deutschland als auch in Österreich jeweils einen Insolvenzantrag eingebracht. Das bestätigt ein ehemaliger Geschäftsführer von Freygeist Österreich, dessen österreichische Firma auch Gesellschafter der Berliner Freygeist-Mutterfirma ist, am späten Mittwochnachmittag dem KURIER. Er möchte aber im Zusammenhang mit der Insolvenz seinen Namen nicht in einem Medium lesen.

Auch André Glasmacher von der Crowdfunding-Plattform Companisto teilte dem KURIER mit, dass die Investoren über die Insolvenzanträge informiert wurden. Freygeist hat über Companisto 1,5 Millionen Euro „Risikokapital“ bei Investoren eingeworben. Die Hintergründe der Insolvenz sind offenbar noch sehr unklar.

Die Gesellschaften

Die Gesellschafter der deutschen Freygeist lightweight e-Bikes GmbH sind laut dem Wirtschaftsinformations-Dienstleister Creditreform ausschließlich österreichische Unternehmen und Personen, darunter sind die Trend Consulting GmbH, die One-Group GmbH, die Dr. Alkier GmbH, die Artemis Investments GmbH und die zwei früheren Freygeist-Geschäftsführer und Gründer Usma Assi und Martin Trink sowie zwei weitere Personen. Die deutsche Freygeist-Gesellschaft ist wiederum Alleingesellschafterin der Österreich-Tochter mit Sitz in der Wiener Ballgasse.